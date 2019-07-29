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Названа стоимость «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач

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Фото: УАЗ
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Стоимость базовой версии внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач составит 1 035 000 рублей, а топовый вариант обойдется российскому покупателю уже в 1 300 000 рублей. Об этом 29 июля сообщает «Авто Mail.ru».

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Отмечается, что на модель установят автоматическую трансмиссию 6L50 марки Punch Powerglide. Ресурс коробки передач составит 200 тыс. км.

Также известно, что автомобили будут комплектоваться модернизированным 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Силовой агрегат получил новый блок и головку цилиндров, водяной насос, термостат, коленчатый вал и многие другие детали.

23 июля Ульяновский автомобильный завод показал фотографии салона первого «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач, пишет «Федеральное агентство новостей». В рамках рекламной акции предприятие устроит своеобразные гастроли по городам России — любой желающий сможет посмотреть на внедорожник и посидеть за рулем.

Первой в списке стоит Казань, туда «УАЗ» привезут 30 июля.

7 мая сообщалось, что официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода приступили к приему заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция».

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