Названа стоимость «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач

Стоимость базовой версии внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач составит 1 035 000 рублей, а топовый вариант обойдется российскому покупателю уже в 1 300 000 рублей. Об этом 29 июля сообщает «Авто Mail.ru».

Отмечается, что на модель установят автоматическую трансмиссию 6L50 марки Punch Powerglide. Ресурс коробки передач составит 200 тыс. км.

Также известно, что автомобили будут комплектоваться модернизированным 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Силовой агрегат получил новый блок и головку цилиндров, водяной насос, термостат, коленчатый вал и многие другие детали.

23 июля Ульяновский автомобильный завод показал фотографии салона первого «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач, пишет «Федеральное агентство новостей». В рамках рекламной акции предприятие устроит своеобразные гастроли по городам России — любой желающий сможет посмотреть на внедорожник и посидеть за рулем.

Первой в списке стоит Казань, туда «УАЗ» привезут 30 июля.

7 мая сообщалось, что официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода приступили к приему заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция».