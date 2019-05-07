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УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели «Хантер»

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Фото: УАЗ
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Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода приступили к приему заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция». Об этом 7 мая пишет «Российская газета».

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От обычных серийных внедорожников новая версия «УАЗ Хантер» отличается оранжево-черным окрасом кузова, экспедиционным багажником на крыше, лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16. Также автомобиль оснастили силовыми бамперами, электрической лебедкой, широкими порогами, защитой двигателя и рулевых тяг, а также фаркопом.

Кроме того, машина получила подогрев передних сидений и новую обивку салона с водоотталкивающей пропиткой.

Отмечается, что модификация «Экспедиция» получила 2,7-литровый бензиновый мотор мощностью 135 л.с. и механическую коробку передач Dymos.

Стоимость автомобиля начинается с отметки 886,41 тыс. рублей.

12 апреля стало известно, что новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель Patriot.

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