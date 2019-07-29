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Audi выпустит новый мощный кроссовер

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Фото: youtube.com
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Немецкая компания Audi в течение года начнет продажи в Европе нового кроссовера RS Q8 с мощным двигателем. Об этом 29 июля пишет Autocar со ссылкой на главу спортивного подразделения фирмы Оливера Хоффманна.

По словам топ-менеджера, на сегодняшний день быстрые среднеразмерные кроссоверы пользуются огромным спросом на рынке. Именно поэтому Audi в будущем планирует производить больше таких машин, которые принесут дополнительную прибыль.

Версию Audi RS Q8 укомплектуют 670-сильной гибридной силовой установкой от Porsche Panamera E-Hybrid Sport Turismo и восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. До 100 км/ч автомобиль сможет разгоняться примерно за четыре секунды.

22 июля сообщалось, что Audi выпустила обновленный кроссовер SQ7. В Европе продажи модели начнутся в ближайшее время. Стоимость автомобиля в Германии составит €94,9 тыс. (6,7 млн рублей).

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