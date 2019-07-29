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В Сети появился новый тизер Nissan Juke второго поколения

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Фото: Nissan
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Японская компания Nissan опубликовала новое изображение компактного кроссовера Nissan Juke второго поколения. Об этом 29 июля сообщает Autonews.

Судя по снимку, автомобиль вырастет в размерах по сравнению с предшественником, получит новый спойлер и фонари. При этом некоторые стилистические элементы машина позаимствует у электрокара Leaf.

Кроссовер Nissan Juke следующей генерации будет построен на абсолютно новой модульной платформе CMF-B (Common Module Family), которая создана инженерами Nissan и Renault.

Автомобиль получит два бензиновых мотора объемом 1 и 1,6 л, а также 1,5-литровый турбодизель. Кроме того, планируется выпуск версии с гибридной силовой установкой.

Мировая премьера новинки состоится 3 сентября 2019 года. В продаже новый Nissan Juke появится в начале 2020 года.

20 марта сообщалось, что Nissan приступил к выпуску кроссовера Terrano 2019 модельного года. Начиная с комплектации Elegance Plus автомобиль оснащается системами Apple CarPlay и Android Auto.

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