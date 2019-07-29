В Сети появился новый тизер Nissan Juke второго поколения
Японская компания Nissan опубликовала новое изображение компактного кроссовера Nissan Juke второго поколения. Об этом 29 июля сообщает Autonews.
Судя по снимку, автомобиль вырастет в размерах по сравнению с предшественником, получит новый спойлер и фонари. При этом некоторые стилистические элементы машина позаимствует у электрокара Leaf.
Кроссовер Nissan Juke следующей генерации будет построен на абсолютно новой модульной платформе CMF-B (Common Module Family), которая создана инженерами Nissan и Renault.
Автомобиль получит два бензиновых мотора объемом 1 и 1,6 л, а также 1,5-литровый турбодизель. Кроме того, планируется выпуск версии с гибридной силовой установкой.
Мировая премьера новинки состоится 3 сентября 2019 года. В продаже новый Nissan Juke появится в начале 2020 года.
20 марта сообщалось, что Nissan приступил к выпуску кроссовера Terrano 2019 модельного года. Начиная с комплектации Elegance Plus автомобиль оснащается системами Apple CarPlay и Android Auto.