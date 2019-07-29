Прямой эфир

В России появится новый сервис о дорожных заторах

0
Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России разрабатывается новый сервис по информированию автомобилистов о пробках на дорогах. Об этом 29 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика НТИ «Автонет».

Отмечается, что новый сервис появится в 2022 году. Водители смогут получать информацию о типе и условиях движения, средней скорости транспортного потока, состоянии дорожного покрытия, закрытых участках магистралей, дорожных работах и автомобильных авариях.

«При эффективном внедрении сервис позволит избавить дороги от пробок средних и малых городов. В крупных городах их количество заметно снизится», — заявил официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

На начальном этапе сервис может использоваться на 10% российских дорог. В будущем он охватит до 25% всех трасс в России.

27 июня сообщалось, что в России разрабатывают сервис оценки качества вождения автомобиля. С его помощью страховые компании получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса.

Сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля появится в России в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мировой авторынок в I полугодии упал на 7%
Названа средняя стоимость поездки на такси в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017