В России появится новый сервис о дорожных заторах

В России разрабатывается новый сервис по информированию автомобилистов о пробках на дорогах. Об этом 29 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика НТИ «Автонет».

Отмечается, что новый сервис появится в 2022 году. Водители смогут получать информацию о типе и условиях движения, средней скорости транспортного потока, состоянии дорожного покрытия, закрытых участках магистралей, дорожных работах и автомобильных авариях.

«При эффективном внедрении сервис позволит избавить дороги от пробок средних и малых городов. В крупных городах их количество заметно снизится», — заявил официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

На начальном этапе сервис может использоваться на 10% российских дорог. В будущем он охватит до 25% всех трасс в России.

27 июня сообщалось, что в России разрабатывают сервис оценки качества вождения автомобиля. С его помощью страховые компании получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса.

Сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля появится в России в 2021 году.