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Мировой авторынок в I полугодии упал на 7%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В первом полугодии 2019 года в мире было продано 45 млн 159 тыс. машин, что на 6,6% меньше прошлогоднего показателя. Об этом 29 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, на первом месте по количеству реализованных автомобилей находится Китай, где в январе–июне было реализовано 12 млн 076 тыс. машин (–12,4%). Второе место занимает Северная Америка с показателем 8 млн 432 тыс. единиц (–2,1%). Далее следуют рынки стран Западной Европы, где было продано 8 млн 699 тыс. машин (–2,9%).

Кроме того, в список крупнейших мировых авторынков входят: Восточная Европа (1 млн 982 тыс. ед., −7,3%), Южная Америка (1 млн 491 тыс. ед., −7,4%), Япония (2 млн 719 тыс. ед., +0,9%), Канада (981 тыс. ед., −5,5%) и Корея (849,2 тыс. ед., −3,6%).

4 июля стало известно, что российский автомобильный рынок по итогам января–июня 2019 года уменьшился на 2,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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