Audi представила обновленный кроссовер SQ7

Немецкая компания Audi выпустила обновленный кроссовер SQ7. Об этом 22 июля говорится в сообщении пресс-службы брэнда.

Автомобиль получил новую решетку радиатора, бамперы с более крупными воздухозаборниками, а также фары измененной формы. Задние фонари стали полностью светодиодными. Среди других отличий — серебристые корпуса боковых зеркал и четыре выхлопных парубка.

В список оснащения Audi SQ7 входят 20-дюймовые колесные диски, спортивные сиденья, фоновая подсветка с 30 цветами на выбор, медиакомплекс MMI с возможностью подключения к фирменным онлайн-сервисам и виртуальная приборная панель.

Кроссовер получил четырехлитровый турбодизельный двигатель, работающий по принципу Mild Hybrid («мягкий гибрид»): силовой агрегат укомплектован электромотором, который приводится в действие от 48-вольтовой бортовой сети.

Электродвигатель подключается во время ускорений, снижая нагрузку на основной мотор. От 0 до 100 км/час кроссовер разгоняется за 4,8 с. Максимальная скорость составляет 250 км/час.

В Европе продажи обновленного кроссовера Audi SQ7 начнутся в ближайшее время. Стоимость автомобиля в Германии составит €94 900 (6,7 млн рублей).

27 июня сообщалось, что специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline представили доработанную версию кроссовера Audi SQ2, которая будет выпущена ограниченным тиражом.