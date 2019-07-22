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Названа стоимость Lada XRAY Cross с вариатором

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Фото: lada.ru
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Российские дилеры компании «АвтоВАЗ» начали продажи модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба бренда.

Трансмиссия специально создана для легковых автомобилей и кроссоверов малого класса, а ее настройки дорабатывались с учетом особенностей эксплуатации в России. Новая трансмиссия устанавливается в паре с двигателем HR-16 объемом 1,6 л, который выпускается в Тольятти.

Отмечается, что вариатор доступен для модели, начиная уже с базовой версии Classic с пакетом Optima. В состав комплектации входит кондиционер, аудиосистема, 17-дюймовые колеса с литыми дисками, система электронного контроля устойчивости с функцией антипробуксовки и помощи при старте на уклоне. Стоимость такого автомобиля составляет 841 900 рублей.

Автомобиль в комплектации Comfort оснащается трехуровневым подогревом передних сидений, парктроником, электроприводом и обогревом наружных зеркал. Стоимость версии составляет 884 900 рублей.

У Lada XRAY Cross в версии Luxe руль, задние сиденья и лобовое стекло оснащены подогревом. Кроме того, здесь установлены климатическая система, датчики дождя и света, круиз-контроль. Такой автомобиль доступен по цене 934 900 рублей.

Максимально оснащенный автомобиль в комплектации Luxe с пакетом Prestige оборудован камерой заднего вида, мультимедийной системой с поддержкой Apple Car Play и Android Auto, а также светодиодной подсветкой салона. У дилеров модель в данной комплектации можно приобрести за 966 900 рублей.

9 июля сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил обновленный универсал Lada Largus.

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