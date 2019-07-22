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BMW показала изображение нового электрического кроссовера

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Фото: press.bmwgroup.com
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Компания BMW опубликовала 22 июля на своем официальном сайте тизер нового электрического кроссовера с автономным управлением, который называется iNEXT.

Судя по изображению, автомобиль получит рулевое колесо многоугольной формы.

Отмечается, что в боковые секции руля встроены оптические волокна, которые будут загораться, информируя водителя о том, что можно активировать или отключить систему автономного управления.

Автомобиль также получит большой изогнутый сенсорный дисплей, на котором будут отображаться данные приборной панели и информационно-развлекательной системы.

Экран установят таким образом, чтобы водитель и пассажиры не видели точек его крепления к передней панели. Благодаря этому решению создается иллюзия парящего в воздухе дисплея.

В компании BMW кроссовер iNEXT называют новым технологическим флагманом. Выпуск модели начнется в 2021 году на заводе в Дингольфинге (Германия).

9 июля сообщалось, что немецкое тюнинг-ателье Alpina, специализирующееся на доработке автомобилей BMW, планирует выпустить «заряженную» версию модели X7.

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