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Chevrolet представил самый быстрый Corvette

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Фото: Chevrolet
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Chevrolet представил самую быструю и мощную начальную версию в истории моделей — Corvette Stingray 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Разработчикам удалось совершить переход от переднемоторной к среднемоторной компоновке и добиться разгона до 100 км за три секунды.

«С точки зрения комфорта и впечатлений от вождения он по-прежнему выглядит и ощущается как настоящий Corvette, но управляется лучше, чем любой Corvette за всю историю марки», — сказал президент General Motors Марк Ройс.

Отправной точкой для создания дизайна автомобиля стало расположение двигателя — его можно увидеть сквозь большое заднее стекло.

Мощный высокооборотный двигатель Chevrolet 6.2L Small Block V-8 LT2 нового поколения — единственный атмосферный V-образный 8-цилиндровый мотор, представленный в сегменте.

Среди классических отличительных элементов Corvette — узнаваемая передняя часть, горизонтальная складка, агрессивные передние крылья и знакомое расположение двухэлементных фар. Однако впервые в истории Corvette клиенты могут создать свой дизайн благодаря возможности выбора цвета экстерьера, интерьера и его деталей.

«Дизайнеры Chevrolet пытались добиться этого на протяжении более 60 лет», — отметил вице-президент подразделения глобального дизайна GM Майк Симкоу.

Модель Chevrolet Corvette Stingray будет производиться на заводе GM Bowling Green с конца 2019 года. На российском рынке в настоящий момент выпуск не запланирован.

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