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Volvo отзовет около полумиллиона автомобилей по всему миру

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Фото: Global Look Press/Siegfried Grassegger
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Компания Volvo отзывает около 500 тыс. автомобилей по всему миру из-за угрозы возгорания в моторном отсеке. Об этом 20 июля сообщает газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на представителя шведского автоконцерна.

Речь идет о моделях с четырехцилиндровым дизельным двигателем, произведенных в 2014–2019 годах. К ним, среди прочего, относятся V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.

Причиной отзыва является компонент в моторном отсеке, который может расплавиться от высокой температуры. По одному из худших сценариев, неисправность может привести к возгоранию двигателя. При этом представитель компании подчеркнул, что они не получали ни одного сообщения о травмах или несчастных случаях при этом.

Компания-автопроизводитель пообещала связаться с владельцами проблемных машин. Когда и как именно будет устраняться неисправность, пока неясно.

11 июля сообщалось, что Mercedes-Benz отзывает в России 52 автомобиля моделей С-, Е-класса и GLK (тип 205, 213, 238) из-за брака рулевого механизма.

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