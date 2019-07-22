Прямой эфир

Названы российские цены на семиместный кроссовер Mitsubishi Outlander

0
Фото: Mitsubishi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Mitsubishi объявила российские цены на семиместную версию кроссовера Outlander. Как говорится в официальном пресс-релизе, размещенном 22 июля на сайте бренда, стоимость модели составит от 2 073 000 рублей до 2 369 000 рублей.

Отмечается, что второй ряд оснащен сдвижными сидениями, позволяющими трансформировать салон для удобства посадки и высадки пассажиров с третьего ряда.

Кроме того, спинки третьего ряда регулируются по углу наклона в двух положениях. Всего предусмотрены 16 вариантов трансформаций салона.

Автомобиль будет предлагаться с двухлитровым мотором мощностью 145 л.с. и 167-сильным двигателем объемом 2,4 л. Коробка передач — вариатор.

27 июня сообщалось, что Mitsubishi собирается возродить спорткар Lancer Evolution. Автомобиль планируется выпускать в двух типах кузова — пятидверный хетчбэк и седан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ferrari планирует выпустить новый кроссовер
BMW показала изображение нового электрического кроссовера

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017