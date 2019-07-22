Названы российские цены на семиместный кроссовер Mitsubishi Outlander

Компания Mitsubishi объявила российские цены на семиместную версию кроссовера Outlander. Как говорится в официальном пресс-релизе, размещенном 22 июля на сайте бренда, стоимость модели составит от 2 073 000 рублей до 2 369 000 рублей.

Отмечается, что второй ряд оснащен сдвижными сидениями, позволяющими трансформировать салон для удобства посадки и высадки пассажиров с третьего ряда.

Кроме того, спинки третьего ряда регулируются по углу наклона в двух положениях. Всего предусмотрены 16 вариантов трансформаций салона.

Автомобиль будет предлагаться с двухлитровым мотором мощностью 145 л.с. и 167-сильным двигателем объемом 2,4 л. Коробка передач — вариатор.

27 июня сообщалось, что Mitsubishi собирается возродить спорткар Lancer Evolution. Автомобиль планируется выпускать в двух типах кузова — пятидверный хетчбэк и седан.