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Ferrari планирует выпустить новый кроссовер

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari собирается расширить модельный ряд. Об этом 22 июля пишет Autocar.

Отмечается, что фирма планирует выпустить несколько новых машин, включая кроссовер. Первый автомобиль должен появиться на рынке уже в 2020 году.

По данным экспертов, появление на рынке нового кроссовера позволит Ferrari вдвое увеличить объемы продаж автомобилей. В прошлом году компании удалось продать 10 тыс. машин. С выходом на рынок новинки этот показатель планируется довести до 20–22 тыс. автомобилей.

30 мая сообщалось, что Ferrari выпустил новый гибридный спортивный автомобиль SF90 Stradale.

Модель способна ускоряться до 100 км/ч за 2,5 с. Максимальная скорость машины составляет 340 км/ч. На европейском рынке Ferrari SF90 Stradale появится в 2020 году.

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