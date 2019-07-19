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BMW объявил о назначении нового главы компании

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Фото: press.bmwgroup.com
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Немецкий автоконцерн BMW сообщил о назначении нового председателя совета директоров компании.

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Должность займет Оливер Циспе. Он приступит к обязанностям с 16 августа. Решение принял наблюдательный совет.

Циспе был в совете директоров с 2015 года и на данный момент отвечает за производственное подразделение.

Он работает в компании с 1991 года, за это время занимал ряд руководящих должностей.

Предыдущий глава BMW Харальд Крюгер в начале июля сообщил набсовету о намерении не продлевать свой контракт.

По данным Spiegel, увольнение Харальда Крюгера связано с тем, что в 2016 году BMW потеряла статус лучшего производителя премиальных автомобилей, уступив его Mercedes-Bens. Также топ-менеджера обвиняют в слишком медленном переводе модельного ряда на электричество.

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