BMW объявил о назначении нового главы компании

Немецкий автоконцерн BMW сообщил о назначении нового председателя совета директоров компании.

Должность займет Оливер Циспе. Он приступит к обязанностям с 16 августа. Решение принял наблюдательный совет.

Циспе был в совете директоров с 2015 года и на данный момент отвечает за производственное подразделение.

Он работает в компании с 1991 года, за это время занимал ряд руководящих должностей.

Предыдущий глава BMW Харальд Крюгер в начале июля сообщил набсовету о намерении не продлевать свой контракт.

По данным Spiegel, увольнение Харальда Крюгера связано с тем, что в 2016 году BMW потеряла статус лучшего производителя премиальных автомобилей, уступив его Mercedes-Bens. Также топ-менеджера обвиняют в слишком медленном переводе модельного ряда на электричество.