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Skoda приступила к выпуску обновленной модели Superb

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Фото: Skoda
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Чешская компания Skoda начала производство рестайлинговой модели Superb. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Известий» 22 июля.

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Отмечается, что первый экземпляр автомобиля сошел с конвейера завода Skoda, расположенного в Квасинах (Чешская Республика).

От предыдущей версии новинку можно отличить по бамперам, модернизированным фонарям с динамическими указателями поворота, а также полностью светодиодным матричным фарам Skoda Crystal Lighting. В салоне появилось больше хромированных элементов, изменилась отделка сидений.

Модель получила многоступенчатую систему предотвращения столкновений, а также навигацию, которая в автоматическом режиме отслеживает ограничение скорости с помощью передней камеры. Кроме того, на Skoda Superb устанавливается теперь функция удержания в полосе.

В Европе автомобиль будет предлагаться с тремя дизельными двигателями мощностью 120, 150 и 190 л.с. соответственно. Кроме того, доступны три бензиновых мотора с отдачей 150, 190 и 272 л.с. Силовые агрегаты сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой передач, а также «роботом» DSG.

Помимо традиционных версий на европейском рынке будет предлагаться модификация с гибридной силовой установкой, в которую входят 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. и 85-сильный электромотор. Только на электротяге модель способна проехать до 55 км.

19 июня сообщалось, что Skoda тестирует на европейских дорогах рестайлинговый кроссовер Kodiaq. Ожидается, что новинка дебютирует в марте 2020 года на автосалоне в Женеве.

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