Прямой эфир

Производство «Русского Прадо» планируется перенести в Елабугу

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обновленный внедорожник УАЗа «Патриот», возможно, будет производиться не в Ульяновске, а на заводе совместного предприятия Ford Sollers в Елабуге (Татарстан). Об этом 22 июля сообщает Drom со ссылкой на свои источники.

Нет препятствий «Патриотам»: как изменился внедорожник «УАЗ»
Автомобиль модернизировали ради асфальта, но способен ли он пройти там, где не проедет другой автомобиль

Отмечается, что перенос производства позволит улучшить качество сборки, так как на заводе в Елабуге более современное оборудование, чем в Ульяновске.

В апреле 2019 года стало известно, что новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель «УАЗ Патриот». Новинка будет стоить около 1,5 млн рублей.

Автомобиль будет построен на отдельной лонжеронной раме и получит переднюю независимую и зависимую заднюю подвески. Модель оснастят 2,3-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и турбодизелем объемом 2,2 л.

Дизайн кузова также претерпит изменения. У автомобиля появятся новые фары, решетка радиатора и дверь багажного отделения.

Новый Patriot будет безопаснее нынешней модели. При фронтальном ударе по правилам Euro NCAP автомобиль должен получить не менее 6,3 балла из 16 возможных.

10 июля сообщалось, что Заволжский моторный завод (ЗМЗ) выпустил первую партию двигателей ЗМЗ ПРО с новой системой охлаждения. Такие моторы будут устанавливаться на внедорожники «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Audi представила обновленный кроссовер SQ7
Названа стоимость Lada XRAY Cross с вариатором

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017