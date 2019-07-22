Производство «Русского Прадо» планируется перенести в Елабугу

Обновленный внедорожник УАЗа «Патриот», возможно, будет производиться не в Ульяновске, а на заводе совместного предприятия Ford Sollers в Елабуге (Татарстан). Об этом 22 июля сообщает Drom со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что перенос производства позволит улучшить качество сборки, так как на заводе в Елабуге более современное оборудование, чем в Ульяновске.

В апреле 2019 года стало известно, что новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель «УАЗ Патриот». Новинка будет стоить около 1,5 млн рублей.

Автомобиль будет построен на отдельной лонжеронной раме и получит переднюю независимую и зависимую заднюю подвески. Модель оснастят 2,3-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и турбодизелем объемом 2,2 л.

Дизайн кузова также претерпит изменения. У автомобиля появятся новые фары, решетка радиатора и дверь багажного отделения.

Новый Patriot будет безопаснее нынешней модели. При фронтальном ударе по правилам Euro NCAP автомобиль должен получить не менее 6,3 балла из 16 возможных.

10 июля сообщалось, что Заволжский моторный завод (ЗМЗ) выпустил первую партию двигателей ЗМЗ ПРО с новой системой охлаждения. Такие моторы будут устанавливаться на внедорожники «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач.