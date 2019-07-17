Первый Skoda Kamiq сошел с заводского конвейера

В Млада-Болеславе стартовало производство городского Suv Škoda Kamiq. Первый экземпляр автомобиля чешского бренда уже сошел с заводского конвейера, сообщает пресс-служба компании.

«Мы уверены, что он впечатлит наших клиентов традиционными для чешского бренда отличным качеством и целым рядом практичных решений», — сказал член Совета директоров Škoda Auto Михаэль Оэльеклаус.

Kamiq стал третьей моделью линейки Suv для европейского рынка вслед за Kodiaq и Karoq. Новинка сочетает в себе управляемость, маневренность, увеличенный дорожный просвет и высокую посадку.

Автомобиль базируется на платформе MQB концерна Volkswagen Group и оборудован электронным ассистентом, информационно-развлекательной системой и целом рядом практичных решений. Благодаря просторному салону Kamiq подойдет как для семей, так и для тех, кто выбирает активный образ жизни.

В производство Kamiq в Млада-Болеславе было инвестировано порядка €100 млн. Для этого, в частности, была адаптирована сборочная линия автомобилей и созданы новые пресс-формы.

Ранее сообщалось, что Skoda тестирует на европейских дорогах рестайлинговый кроссовер Kodiaq. Новинка получит несколько новых двигателей, включая двухлитровые турбодизели мощностью от 150 до 240 л.с.