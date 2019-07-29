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Land Rover покажет во Франкфурте новое поколение Defender

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Фото: autocar.co.uk
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Мировая премьера внедорожника Land Rover Defender нового поколения состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия). Об этом 29 июля сообщает Autocar.

По данным издания, автомобиль будет построен на новой модульной платформе, а многие кузовные детали изготовят из алюминия. Кроме того, у машины появится новая задняя независимая подвеска.

Серийная версия Land Rover Defender будет предлагаться в трех- и пятидверном исполнении. Также, появится пикап-версия и модификация с длинной базой. Помимо машин с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями, планируется выпускать внедорожник с полностью электрической силовой установкой.

Производство Land Rover Defender нового поколения начнется в 2020 году на заводе компании в Словакии.

Ожидается, что в Великобритании трехдверная версия будет стоить £40 тыс. (около 3,2 млн. рублей).

6 июня сообщалось, что Land Rover объявил о старте продаж на российском рынке кроссовера Evoque нового поколения.

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