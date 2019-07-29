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Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности. Об этом 29 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самыми популярными стали модели Lada: продано 627,6 тыс. единиц. Эта цифра на 5% меньше, чем в первом полугодии 2018 года.

На втором месте в рейтинге находится Toyota, объем продаж которой упал на 2,8% и составил 278,4 тыс. единиц. Третье место занимает Nissan: за январь–июнь 2019 года обладателями подержанных автомобилей этой японской марки стали 142,3 тыс. россиян, что на 1% больше, чем за такой же период прошлого года.

10 июля стало известно, что самой популярной на вторичном рынке моделью в возрасте до трех лет стала Kia Rio.

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