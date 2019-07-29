Volvo отзовет в России почти 4,5 тыс. автомобилей

Шведский автопроизводитель Volvo отзывает с российского рынка для ремонта 4473 автомобиля моделей XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country. Об этом 29 июля сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

У автомобилей, выпущенных в 2014–2019 годах, может расплавиться впускной коллектор, который установлен в моторном отсеке. В худшем случае неисправность может привести к возгоранию двигателя.

Официальные дилеры компании Volvo проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в технический центр для бесплатной диагностики и ремонта коллектора.

12 июля сообщалось, что Porsche отзывает в России три автомобиля моделей 718 Cayman и 911 из-за неправильно установленных датчиков боковых подушек безопасности.