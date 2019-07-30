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Suzuki раскрыла комплектации нового Jimny для России

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Фото: Global Look Press/Michal Fludra/ZUMAPRESS
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Новый японский внедорожник Suzuki Jimny будет представлен на российском рынке в комплектациях GL и GLX. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 30 июля в редакцию «Известий».

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В базовую версию GL входят электростеклоподъемники, передние подушки безопасности, крепления ISOFIX на заднем ряду сидений. Также доступны система помощи при старте на подъеме, функция помощи при спуске с горы, система мониторинга давления в шинах, ассистент экстренного торможения и система связи с экстренными службами ЭРА-ГЛОНАСС.

Топовая версия GLX включает в себя светодиодные фары с омывателями, климат-контроль, мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона, навигационную систему, круиз-контроль, 12-вольтовую розетку на центральной консоли.

Длина нового Suzuki Jimny составляет 3480 мм, ширина — 1645 мм, а высота — 1725 мм. Дорожный просвет достигает 210 мм.

Вместимость багажного отделения внедорожника при сложенных задних сиденьях — 377 л. Новый Suzuki Jimny будет доступен в восьми цветах, среди которых два разработаны специально для этой модели.

В России внедорожник предложат с новым 1,5-литровым бензиновым двигателем. Коробки передач — механическая и четырехступенчатый «автомат».

У дилеров автомобиль появится осенью 2019 года.

4 июня сообщалось, что в России представлен новый кроссовер Suzuki SX4 в версии Tabi powered by Pioneer.

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