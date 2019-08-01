В России выросли продажи электромобилей с пробегом

В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 1 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером рейтинга продаж стал Nissan Leaf, который за шесть месяцев этого года приобрели 1314 россиян.

Второе место занимает Mitsubishi I-MiEV. С января по июнь владельцами таких машин стали 34 человека.

На третьем месте располагается Lada Ellada. За отчетный период было продано 14 электромобилей.

В число самых продаваемых подержанных электромобилей на российском рынке также вошли: BMW i3 (13 ед.), Tesla Model S (11 ед.), Tesla Model X (6 ед.), Jaguar I-Pace (2 ед.) и Renault Twizy (1 ед.).

21 апреля сообщалось, что российские девелоперы активно устанавливают зарядные станции для электромобилей.

По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза.