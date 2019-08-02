Названы самые популярные дизельные машины по итогам I полугодия

За шесть месяцев 2019 года в России было продано 55,7 тыс. дизельных автомобилей, что на 9% меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом 2 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером рейтинга продаж стала дизельная версия Mitsubishi Pajero Sport которую за шесть месяцев этого года приобрели 3629 россиянина.

Второе место занимает Toyota Land Cruiser Prado. С января по июнь обладателями дизельной модификации автомобиля стали 3563 человека.

На третьем месте располагается Renault Duster с дизельным мотором. За отчетный период был продан 2851 такой автомобиль.

В топ-10 самых продаваемых дизельных моделей также вошли: Hyundai Santa Fe (2695 ед.), Kia Sorento (2481 ед.), Toyota Land Cruiser (2358 ед.), BMW 5 Серии (2186 ед.), Skoda Kodiaq (2131 ед.), BMW Х5 (1791 ед.) и Volkswagen Touareg (1699 ед.).

4 июля сообщалось, что самым продаваемым кроссовером в России в июне 2019 года стала модель Hyundai Creta — жители страны купили 5955 автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.