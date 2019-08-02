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Стоимость автомобилей Aurus объявят в конце лета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Розничные цены на люксовые автомобили Aurus станут известны в конце лета 2019 года. Об этом 2 августа сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу российского бренда.

«Цены будут подтверждены во время открытия фирменного шоурума в Москве. В России в продажу поступят две модели — седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine. Aurus также планирует открыть продажи автомобилей и на других рынках, о чем будет сообщено дополнительно», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что первый шоурум автомобилей Aurus откроется на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» в августе 2019 года. Площадь помещения составит 170 кв. м.

По предварительным прогнозам, стоимость автомобилей Aurus составит около 18 млн рублей.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

8 июля сообщалось, что коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта Aurus составят в этом году не более 5–6 единиц из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента.

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