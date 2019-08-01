В Подмосковье заработают 400 новых дорожных камер

Более 400 передвижных комплексов фотовидеофиксации установят на дорогах Подмосковья до конца августа 2019 года. Об этом 1 августа сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Полный перечень мест установки дорожных камер опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что передвижные комплексы фото- и видеофиксации могут менять места дислокации и режим работы согласно утвержденному перечню аварийно-опасных участков органами ГИБДД.

В конце июля стало известно, что в Московской области камеры видеофиксации нарушений развернут по направлению движения транспортного потока, чтобы они могли распознавать госномера мотоциклов, водители которых нарушают ПДД.

На сегодняшний день дорожные камеры направлены против движения потока, поэтому фиксируют госномер, расположенный только спереди транспортного средства. У мотоциклов номерная табличка размещена сзади.

2 июля сообщалось, что Генеральная прокуратура России выступила с предложением установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фото- и видеофиксации на дорогах.