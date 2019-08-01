Названы самые угоняемые автомобили в России в 2019 году

Эксперты «АльфаСтрахования» составили рейтинг наиболее угоняемых автомобилей в России по итогам января–июня 2019 года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном 1 августа.

Отмечается, что список составлен на основе анализа обращений клиентов фирмы, чьи машины застрахованы по каско. Так, самой популярной машиной у похитителей стала модель Toyota Land Cruiser Prado. Частота угонов этого автомобиля составляет 0,78%.

Второе место занимает Toyota Land Cruiser с результатом в 0,67%. На третьей позиции находится модель Lexus LX, на долю которой пришлось 0,52% угонов.

Замыкают первую пятерку рейтинга Toyota Camry с итогом в 0,5% и Skoda Octavia с показателем 0,43%.

В топ-10 лидеров по угонам также попали: Kia Ceed (0,36%), Hyundai Tucson (0,28%), Kia Rio (0,27%), Hyundai Solaris (0,24%) и Ford Focus (0,23%).

14 июля стало известно, что самой продаваемой иномаркой в России по итогам первого полугодия 2019 года стала модель Kia Rio.