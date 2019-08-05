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Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей

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Фото: TASS/Joe Giddens
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Британская автомобилестроительная компания Jaguar Land Rover планирует в течение ближайших двух лет выпустить пять новых моделей, которые помогут стабилизировать финансовое состояние фирмы. Об этом 5 августа сообщает Autocar.

По данным издания, речь идет о возрожденном семействе Land Rover Defender, внедорожнике Jaguar J-Pace, новом поколении кроссовера Range Rover, полностью электрическом седане Jaguar XJ.

Название пятой модели пока держится в секрете. Известно, что новинка представляет собой «паркетник», который в модельном ряду марки займет место между кроссоверами Evoque и Velar.

Отмечается, что все новые модели будут построены на совершенно новой модульной платформе MLA.

29 мая сообщалось, что Jaguar Land Rover представил новое сенсорное рулевое колесо, которое позволит водителям меньше отвлекаться от дороги.

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