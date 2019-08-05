В России начались продажи кроссовера DFM 580

Китайская компания Dongfeng Motor представила на российском рынке новый кроссовер DFM 580. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба бренда.

Среднеразмерный кроссовер DFM 580 при длине в 4680 мм, ширине 1845 мм и высоте 1715 мм получил сверхдлинную для класса колесную базу в 2780 мм. Этот параметр позволил добавить третий ряд кресел, на котором разместятся еще два пассажира. Дорожный просвет автомобиля равен 200 мм.

Линейка двигателей переднеприводного DFM 580 состоит из двух бензиновых силовых агрегатов: 1,8-литрового мощностью 132 л.с. и 1,5-литрового турбомотора, развивающего 145 л.с. На выбор предложены три коробки передач — 5- или 6-ступенчатая механика, либо вариатор.

В список оборудования DFM 580 входят две подушки безопасности, восьмидюймовый сенсорный дисплей, навигационная система, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, бесключевой доступ в салон, электронный стояночный тормоз, панорамная крыша, мониторинг давления в шинах, антипротивобуксовочная система.

Стоимость базовой версии DFM 580 составляет 1 190 000 рублей.

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