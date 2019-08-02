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В Cети появились изображения нового российского электрокара Zetta

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Фото: 1.fips.ru
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В базе Федерального института промышленной собственности появились первые патентные изображения российского электромобиля Zetta, производство которого должно начаться в декабре 2019 года.

Трехдверные компактные электрокары будут выпускаться на собственном заводе компании в Тольятти. Ежегодно предприятие планирует производить более 15 тыс. машин, половина из которых отправится на зарубежные рынки.

Машину в базовой комплектации оснастят передним приводом, четырьмя электромоторами и батареей на 200 км хода.

Стоимость модели на российском рынке составит 450 тыс. рублей.

1 августа сообщалось, что в России выросли продажи электромобилей с пробегом.

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