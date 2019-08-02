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Новое поколение Volkswagen Tiguan появится в 2022 году

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Фото: Volkswagen
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen ведет работы над новым поколением кроссовера Tiguan. Об этом 2 августа сообщает Motor1.

По данным издания, автомобиль следующей генерации будет серьезно отличаться от модели, выпускаемой сейчас. Габаритные размеры новинки останутся прежними, но внешне машина станет напоминать не классический «паркетник», а кросс-купе.

В основе модели Volkswagen Tiguan будет лежать модульная платформа MQB. Также автомобиль получит двигатели, работающие по принципу Mild Hybrid («мягкий гибрид»): силовой агрегат укомплектован электромотором, который приводится в действие от 48-вольтовой бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, снижая нагрузку на основной мотор.

Ожидается, что европейские продажи нового Volkswagen Tiguan стартуют в 2022 году.

31 июля сообщалось, что специалисты немецкого тюнинг-ателье Siemoneit Racing выпустили доработанную версию хетчбэка Volkswagen Polo GTI.

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