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Тюнеры представили мощную версию хетчбэка Volkswagen Polo GTI

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Фото: motor1.com
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Специалисты немецкого тюнинг-ателье Siemoneit Racing выпустили доработанную версию хетчбэка Volkswagen Polo GTI. Об этом 31 июля пишет Motor1.

Инженеры компании в первую очередь улучшили отдачу двухлитрового бензинового двигателя. После установки новой турбины и модернизированной системы выпуска мощность силового агрегата выросла с 197 до 316 л.с., а крутящий момент увеличился с 320 до 430 Нм. От 0 до 100 км/ч автомобиль способен разгоняться за 5,2 с. Максимальная скорость машины составляет 256 км/ч.

Стоимость доработок для Volkswagen Polo GTI составляет €8998 (636 тыс. рублей). Дополнительно автомобиль можно оснастить спортивной подвеской, креслами Recaro с ремнями безопасности Sabelt, 18-дюймовыми колесами ATS с шинами Michelin Pilot Super Sport.

29 мая сообщалось, что тюнинг-ателье Brabus представило доработанную версию «заряженного» четырехдверного купе Mercedes-AMG GT 63 S, которая получила название «800».

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