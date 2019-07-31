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Названы самые популярные премиальные кроссоверы по итогам I полугодия

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Фото: Global Look Press/Roger Murmann
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Эксперты «Автостата» составили рейтинг самых продаваемых в России премиальных кроссоверов со средней ценой от 3 до 5 млн рублей. Об этом 31 июля говорится в сообщении аналитического агентства.

Первое место занимает Lexus RX, который с января по июнь 2019 года разошелся тиражом 3780 автомобилей. Второе место занимает BMW X3 — 2907 проданных кроссоверов. Третье место досталось BMW X5, который приобрели 2449 россиян.

Четвертую и пятую строчки рейтинга занимают Lexus NX (2261 ед.) и Mercedes-Benz GLС (2129 ед.).

В топ-10 кроссоверов премиум-брендов по итогам продаж за 6 месяцев 2019 года также вошли: Mercedes-Benz GLS (1783 ед.), Lexus LX (1743 ед.), Audi Q5 (1713 ед.), Porsche Cayenne (1642 ед.) и BMW X1 (1615 ед).

29 июля сообщалось, что по итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.

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