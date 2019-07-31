В России начались продажи нового кроссовера Changan CS35 Plus
Компания Changan начинает продажи на российском рынке нового кроссовера CS35 Plus. Об этом 31 июля сообщает Motor.
Стартовая цена автомобиля составляет 969,9 тыс. рублей. В продажу модель поступит уже 5 августа.
Длина кроссовера составляет 4335 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1660 мм. Колесная база достигает 2600 мм.
Под капотом нового кроссовера установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 128 л.с. Коробка передач — шестиступенчатый «автомат» производства компании Aisin.
Уже в базовой комплектации Changan CS35 Plus оборудован фронтальными подушками безопасности для водителя и пассажира, противобуксовочной системой, ассистентом экстренного торможения, функцией контроля давления в шинах (TPMS), а также кожаным рулевым колесом, бортовым компьютером с цветным дисплеем и датчиком света.
9 апреля сообщалось, что компания Changan возобновила поставки на российский рынок автомобилей CS75.