Прямой эфир

В России начались продажи нового кроссовера Changan CS35 Plus

0
Фото: Changan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Changan начинает продажи на российском рынке нового кроссовера CS35 Plus. Об этом 31 июля сообщает Motor.

Стартовая цена автомобиля составляет 969,9 тыс. рублей. В продажу модель поступит уже 5 августа.

Длина кроссовера составляет 4335 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1660 мм. Колесная база достигает 2600 мм.

Под капотом нового кроссовера установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 128 л.с. Коробка передач — шестиступенчатый «автомат» производства компании Aisin.

Уже в базовой комплектации Changan CS35 Plus оборудован фронтальными подушками безопасности для водителя и пассажира, противобуксовочной системой, ассистентом экстренного торможения, функцией контроля давления в шинах (TPMS), а также кожаным рулевым колесом, бортовым компьютером с цветным дисплеем и датчиком света.

9 апреля сообщалось, что компания Changan возобновила поставки на российский рынок автомобилей CS75.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые продаваемые кроссоверы в России за июнь
Alpina выпустит новый кроссовер в 2020 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017