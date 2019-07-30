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Названы самые продаваемые кроссоверы в России за июнь

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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В июне 2019 года на российском рынке было продано 59,5 тыс. новых кроссоверов, что на 1,7% ниже результата годичной давности. Об этом 30 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным кроссовером в России по итогам первого месяца лета стала модель Hyundai Creta — официальными дилерами было продано 9555 автомобилей (+3,2%). На второй строчке рейтинга находится Renault Duster. Модель купили 5347 человек (–11,2%). Третье место занимает Volkswagen Tiguan. На нем свой выбор остановили 2334 покупателя (+22,9%).

Отмечается, что на долю кроссоверов в июне 2019 года пришлось 42,8% от общих продаж легковых автомобилей в стране.

10 июня стало известно, что средний срок владения автомобилем в России до первой перепродажи к лету 2019 года составил 75 месяцев (6,3 года).

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