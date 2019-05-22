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Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

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Фото: АВТОВАЗ
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Новый российский электромобиль Zetta будет стоить от 450 тыс. рублей и появится в продаже с декабря этого года. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

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По его словам, к концу года выйдет уже около десяти опытно-промышленных образцов в серийном исполнении. Отмечается, что машина в базовой комплектации будет иметь передний привод и батарею на 200 км хода.

«Сейчас подготовка к производству завершена на 70%, до конца года должны завершить, если не будет финансовых затруднений», — рассказал Щуровский, добавив, что в августе машина уже должна уйти на сертификацию.

По прогнозам компании, сегмент рынка, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тыс. проданных машин. Экспортные же продажи, которые, по словам Щуровского, стартуют в 2020–2021 году, составят около 10 тыс. автомобилей.

Трехдверный компактный автомобиль Zetta с электроприводом на два или четыре колеса по количеству деталей на 99% является российским — из-за рубежа, Китая, поставляется только батарея.

Как отмечает Щуровский, компания-производитель работает по принципу стартапа, его инвесторы являются частными лицами. Всего проекту около трех лет, общие инвестиции составили около 450 млн рублей.

20 мая стало известно, что прототип компактного электромобиля Zetta был представлен еще в 2017 году. Машина оснащалась электрической силовой установкой мощностью 98 л.с. и литийионными батареями. На одной зарядке аккумуляторов автомобиль мог преодолеть 200 км.

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