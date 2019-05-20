В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти. Об этом 20 мая сообщает «Российская газета».

Отмечается, что электрокары будут производиться в нескольких комплектациях с передним и полным приводом. Ежегодно предприятие планирует выпускать более 10 тыс. машин, половина из которых отправится на зарубежные рынки.

Прототип компактного электромобиля Zetta был представлен еще в 2017 году, отмечает Drom. Машина оснащалась электрической силовой установкой мощностью 98 л.с. и литий-ионными батареями. На одной зарядке аккумуляторов автомобиль мог преодолеть 200 км.

14 мая сообщалось, что компания Dyson, производящая бытовую технику, выпустит первый в своей истории автомобиль. Новинкой окажется семиместный электрический кроссовер, который по своим габаритам будет близок к моделям Rolls-Royce Cullinan и Range Rover LWB.