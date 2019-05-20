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Volkswagen наладит в России производство нового кроссовера Tharu

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Фото: Volkswagen
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Компания Volkswagen планирует в 2020 году начать в России выпуск нового компактного кроссовера Tharu. Об этом 20 мая сообщает Drom.

Автомобиль построен на платформе MQB. Длина машины — 4453 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1632 мм. Колесная база составляет 2680 мм. Стилистически автомобиль близок к более крупному кроссоверу Volkswagen Teramont. В салоне Tharu установлен 10,2-дюймовый дисплей цифровой комбинации приборов.

Данных о том, с какими двигателями автомобиль будет выпускаться в России, нет.

15 мая сообщалось, что концерн Volkswagen собирается к 2025 году вывести на рынок более 20 моделей электромобилей и стать лидером по их производству.

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