Прямой эфир

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus. Об этом 20 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

По данным ведомства, отзыву подлежат машины, проданные официальными дилерами «АвтоВАЗа» в период с ноября 2017 года по сегодняшний день.

Отмечается, что причина отзыва заключается в том, что у автомобилей есть вероятность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов. В свою очередь, это может привести к возникновению повышенного усилия на педели тормоза.

Официальные дилеры проинформируют владельцев машин Lada Largus, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатного ремонта.

На отзываемых автомобилях Lada Largus будут проверены даты производства вакуумного усилителя тормозов. При необходимости бракованный узел будет заменен на новый.

16 мая стало известно, что компания Lexus отзывает российского рынка 420 автомобилей LS 350 и LS 500 из-за вероятности возникновения трещины в боковине шины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Mercedes-Benz выпустил самый безопасный автомобиль в мире
BMW выпустил лимитированную версию седана M5

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017