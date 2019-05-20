«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus. Об этом 20 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

По данным ведомства, отзыву подлежат машины, проданные официальными дилерами «АвтоВАЗа» в период с ноября 2017 года по сегодняшний день.

Отмечается, что причина отзыва заключается в том, что у автомобилей есть вероятность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов. В свою очередь, это может привести к возникновению повышенного усилия на педели тормоза.

Официальные дилеры проинформируют владельцев машин Lada Largus, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатного ремонта.

На отзываемых автомобилях Lada Largus будут проверены даты производства вакуумного усилителя тормозов. При необходимости бракованный узел будет заменен на новый.

16 мая стало известно, что компания Lexus отзывает российского рынка 420 автомобилей LS 350 и LS 500 из-за вероятности возникновения трещины в боковине шины.