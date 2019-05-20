Mercedes-Benz выпустил самый безопасный автомобиль в мире

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz разработал экспериментальный беспилотный автомобиль Experimental Safety Vehicle (ESF), демонстрирующий новейшие технологии активной безопасности. Об этом 20 мая говорится в официальном сообщении.

Машина построена на базе кроссовера Mercedes-Benz GLE последнего поколения и, по данным компании, является самым безопасным автомобилем в мире. В частности, новинка оснащена встроенными в решетку радиатора, заднее стекло и крышу экранами, на которые выводятся различные информационные сообщения для других участников дорожного движения.

Также автомобиль получил адаптивные фары Digital Light, которые могут автоматически менять угол поворота или яркость в соответствии с дорожной ситуацией.

Кроме того, Mercedes-Benz ESF оборудован системой Pre-Safe Impulse Rear, которая контролирует машины, следующие сзади. Как только датчики определят, что возможен удар, беспилотный автомобиль автономно сдаст вперед, при условии достаточного количества свободного места.

Также ESF предупреждает водителя о слишком высокой скорости входа в повороты легким затягивания ремня безопасности. Для безопасности детей предусмотрена система, контролирующая правильность установки кресла при посадке ребенка. С помощью датчиков, встроенных в сиденье, она осуществляет слежение за его жизненно важными показателями.

Отмечается, что часть технологии ESF появится на серийных автомобилях Mercedes-Benz в ближайшем будущем.

19 апреля сообщалось, что компания Mercedes-AMG планирует в 2020 году представить модель GT Black Series, которая должна стать самым быстрым автомобилем в истории немецкой компании.