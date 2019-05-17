Audi отзывает в России модель Q5 из-за проблем с тормозами

Компания Audi отзывает с российского рынка для ремонта 486 кроссоверов Q5. Об этом 17 мая говорится в сообщении федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили, реализованные дилерами в период с 2018 года по 2019 год. Причина — возможное возникновение неисправности главного тормозного цилиндра. В некоторых случаях во время эксплуатации автомобиля возможен отказ работы тормозной системы. При этом работоспособность электронного стояночного тормоза и его функции аварийного торможения сохраняются.

О необходимости предоставить автомобиль в ближайший технический центр для проведения бесплатных ремонтных работ уведомят владельцев путем рассылки писем или по телефону.

В сервисном центре на Audi Q5, попавших под отзыв, будет проверен главный тормозной цилиндр и при необходимости заменен.

24 апреля сообщалось, что японский автопроизводитель Nissan отзывает с российского рынка для ремонта 771 кроссовер Terrano. Отмечается, что у отзываемых машин могла быть неправильно установлена диафрагма камеры вакуумного тормозного усилителя.