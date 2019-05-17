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В Москве появится больше штрафующих за непропуск пешеходов камер

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов
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В ближайшее время на московских дорогах появятся 200 комплексов, которые начнут фиксировать непропуск пешеходов, а к концу 2019 года в городе установят еще 600 камер. Об этом 17 мая Autonews сообщил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

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По его словам, комплексы появятся в наиболее аварийных местах, а также над выделенными полосами. На сегодняшний день в столице работают около 2 тыс. камер фотофиксации: 1473 стационарные камеры, 224 паркона, 59 передвижных комплексов, 107 — в автобусах.

Также Юрьев заявил, что после установки одной только камеры аварийность в этом месте снижается примерно на 25%. Кроме того, количество угонов сократилось с 13 тыс. в 2011 году до 3,1 тыс. машин в 2018-м.

8 апреля сообщалось, что число штрафов, вынесенных из-за ошибок в работе систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), не превышает 0,25% от общего количества санкций.

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