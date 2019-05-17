Опубликован тизер первого электромобиля Skoda

Чешский автопроизводитель Skoda опубликовал 17 мая на своей официальной странице в социальной сети Facebook тизер первого в истории марки электрического хетчбэка Citigo-e iV.

Судя по изображению, внешне электрокар практически ничем не отличается от модели Citigo с традиционным двигателем внутреннего сгорания. У новинки лишь появится иная радиаторная решетка, а также разъем для зарядки автомобиля.

По некоторым данным, электромобиль получит мощную аккумуляторную батарею. Максимальный пробег на одной зарядке составит 300 км.

Премьера электрического хетчбэка Skoda Citigo-e iV состоится 23 мая в Братиславе (Словакия).

В течение ближайших четырех лет Skoda планирует потратить €2 млрд на разработку новых электрических и гибридных моделей, а также на развитие сервисов обеспечения мобильности.

8 мая сообщалось, что Skoda планирует изменить внешность своих электромобилей, чтобы они отличались от машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания.