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Электромобили Skoda получат особую внешность

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Фото: Skoda
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Чешская компания Skoda планирует изменить внешность своих электромобилей, чтобы они отличались от машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Об этом 8 мая пишет Autocar со ссылкой на руководителя фирмы Бернхарда Майера.

Топ-менеджер заявил, что основным отличием электромобилей Skoda станет тонкая светодиодная полоса, которая объединит фары и разделит радиаторную решетку пополам. Кроме того, все электромобили и гибриды марки получат индекс iV.

Ранее стало известно, что в 2019 году компания Skoda представит свои первые электрические и гибридные автомобили. Сначала появится гибридная модель Superb, а немного позже будет налажен выпуск полностью электрического хетчбэка Citogo.

На разработку новых электрических и гибридных моделей, а также на развитие сервисов обеспечения мобильности Skoda в течение четырех лет собирается потратить €2 млрд.

3 мая сообщалось, что электрокары могут серьезно потеснить на рынке автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) из-за стремительного снижения цен на этот вид экологически чистого транспорта.

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