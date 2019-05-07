Porsche оштрафовали на €535 млн за искажение данных по выбросам

Прокуратура Штутгарта (Германия) оштрафовала автопроизводителя Porsche, входящего в структуру концерна Volkswagen, на €535 млн за нарушения, связанные с дизельным скандалом. Об этом 7 мая говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что причиной наложения штрафа среди прочего является халатность и нарушение обязанностей по надзору со стороны конструкторского отдела в том, что касается выбросов в период с 2009 года. Это привело к тому, что выбросы оксида азота у машин, оснащенных моторами V6 и V8, не соответствовали нормам.

Скандал вокруг Volkswagen, получивший название «дизельгейт», разразился в 2015 году. Тогда выяснилось, что автопроизводитель с помощью программного обеспечения намеренно искажал данные о выбросах своих дизельных двигателей. Только в США концерн был вынужден отозвать около полумиллиона автомобилей, произведенных с 2009 по 2015 год. Всего в разных странах продали 11 млн машин с такими двигателями.

2 мая сообщалось, что концерн Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала». Только за первые три месяца 2019 года автопроизводитель потратил €1 млрд на юридические расходы, в основном — на урегулирование споров в Северной Америке.

В данный момент в Германии ведется около 60 тыс. судебных процессов в отношении Volkswagen.