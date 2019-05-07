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Электрический Range Rover Evoque появится не раньше 2025 года

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Фото: Global Look Press/Zheng Huansong
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Электрическая версия кроссовера Range Rover Evoque появится в модельной линейке автопроизводителя не раньше 2025 года. Об этом 7 мая сообщает Autocar со ссылкой на руководителя английского подразделения компании Jaguar Land Rover Роудона Гловера.

По словам топ-менеджера, наиболее приоритетным на сегодняшний день направлением является разработка и выпуск гибридной модификации автомобиля. Ожидается, что такая версия появится в течение 2019 года.

Что касается электрокаров, то Роудон Гловер заявил, что для постройки электрической версии Range Rover Evoque необходимо разработать новую платформу, а это возможно только при смене поколений модели, которое произойдет ориентировочно через пять лет.

5 февраля сообщалось, что у кроссовера нового поколения Range Rover Velar появилась новая модификация SVAutobiography Dynamic Edition.

Машина создана инженерами тюнинг-ателье Special Vehicles Operations, которые сделали ее самой быстрой и мощной в линейке Velar.

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