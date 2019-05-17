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Российский родстер «Крым» получит мощный двигатель

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Фото: РИА Новости/Василий Батанов
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Новый российский родстер «Крым» будет оснащаться мощным мотором и автоматической коробкой передач отечественной разработки. Об этом 17 мая сообщает «Российская газета».

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Прототип автомобиля был создан командой BRT (Bauman Racing Team) из студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана и представлен в 2014 году, а в ноябре 2015-го на выставке «Мир автоспорта» изобретатели показали усовершенствованный вариант модели.

В основе прототипа лежит пространственная рама из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов. Прототип оснастили 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач. Привод — задний. Подвеска всех колес независимая.

По словам руководителя проекта, директора НОЦ «Формула студент» МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрия Онищенко, сейчас заканчивается изготовление второго прототипа, который более проработан с точки зрения дизайна и пассивной безопасности. Кроме того, ведется работа над цифровым двойником третьего прототипа у которого выше пассивная безопасность. Также планируется создание полностью электрической версии модели и гибрида.

Отмечается, что серийный выпуск автомобиля возможен только после осуществления полного цикла сертификационных испытаний, в рамках которых необходимо провести минимум семь краш-тестов. Ориентировочная стоимость машины может составить 650–700 тыс. рублей.

8 мая сообщалось, что специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.

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