Российский родстер «Крым» получит мощный двигатель

Новый российский родстер «Крым» будет оснащаться мощным мотором и автоматической коробкой передач отечественной разработки. Об этом 17 мая сообщает «Российская газета».

Прототип автомобиля был создан командой BRT (Bauman Racing Team) из студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана и представлен в 2014 году, а в ноябре 2015-го на выставке «Мир автоспорта» изобретатели показали усовершенствованный вариант модели.

В основе прототипа лежит пространственная рама из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов. Прототип оснастили 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач. Привод — задний. Подвеска всех колес независимая.

По словам руководителя проекта, директора НОЦ «Формула студент» МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрия Онищенко, сейчас заканчивается изготовление второго прототипа, который более проработан с точки зрения дизайна и пассивной безопасности. Кроме того, ведется работа над цифровым двойником третьего прототипа у которого выше пассивная безопасность. Также планируется создание полностью электрической версии модели и гибрида.

Отмечается, что серийный выпуск автомобиля возможен только после осуществления полного цикла сертификационных испытаний, в рамках которых необходимо провести минимум семь краш-тестов. Ориентировочная стоимость машины может составить 650–700 тыс. рублей.

8 мая сообщалось, что специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.