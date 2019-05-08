Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition. Об этом 8 мая сообщает Motor1.

Автомобиль окрашен в цвета малого герба Баварии: у него белый кузов и синяя ткань складного верха. На крыльях и подголовниках появились шильдики с изображением герба, а на порогах установлены накладки с названием версии. Кроме того, кабриолет получил хромированную нижнюю решетку радиатора и 22-дюймовые колесные диски с низкопрофильными шинами. Салон машины отделан шпоном, окрашенным в белый цвет, и кожей.

Отмечается, что кабриолет Bentley Continental GT Convertible Bavaria Edition изготовлен в единственном экземпляре.

10 апреля сообщалось, что компания Bentley опубликовала изображение модели Flying Spur нового поколения. Серийную версию машины планируется представить в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия).