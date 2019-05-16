Koenigsegg выпустит дешевый спорткар

Шведский производитель суперкаров Koenigsegg планирует выпустить в первой половине 2020 года новую модель. Об этом 16 мая сообщает Autocar со ссылкой на основателя компании Кристиана фон Кенигсегга.

По данным издания, речь идет о недорогом спортивном автомобиле, с помощью которого компания планирует привлечь новых клиентов. Машина будет создана в сотрудничестве с китайской фирмой NEVS, которая в начале 2019 года приобрела 20-процентную долю Koenigsegg за £130 млн.

Точные характеристики новой модели еще не раскрыты, но, по некоторым данным, новинка будет оснащаться пятилитровым бензиновым двигателем V8. Не исключено, что автомобиль также получит электрический мотор и станет гибридом.

Предполагается, что новый спорткар Koenigsegg будет предлагаться по цене от £700 тыс. (58,6 млн рублей). Это в два раза меньше, чем стоит самая доступная, на данный момент, модель Regera.

15 мая сообщалось, что британский автопроизводитель McLaren выпустил спорткар GT (Grand Tourer), который в компании назвали самым комфортным и просторным автомобилем в модельной линейке.