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McLaren выпустил спорткар для дальних путешествий

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Фото: McLaren
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Британский автопроизводитель McLaren выпустил спорткар GT (Grand Tourer), который в компании назвали самым комфортным и просторным автомобилем в модельной линейке. Об этом 15 мая пишет Motor1.

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Длина машины составляет 4680 мм, а ширина 2090 мм. В основе конструкции автомобиля лежит монокок из карбона. В задней части расположена стеклянная откидная секция багажного отделения объемом 420 л. В передней части McLaren GT расположен еще один грузовой отсек на 150 л.

В салоне установлены два кресла, специально разработанных для поездок на дальние расстояния. Они оснащены электрорегулировками, подогревом, а также дополнительной поддержкой спины и плеч.

Суперкар оснащается четырехлитровым турбомотором мощностью 620 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. От 0 до 100 км/ч McLaren GT способен ускоряться за 3,2 c, а его максимальная скорость составляет 327 км/ч.

Также суперкар получил адаптивную подвеску со специальной системой, которая сканирует дорожное полотно и за две миллисекунды подбирает оптимальные настройки амортизаторов. Кроме того, есть три предустановленных режима: Comfort, Sport, и Track.

Новый McLaren GT доступен для заказа по всему миру. В Англии стоимость автомобиля составляет £163 тыс. (около 13,5 млн рублей).

2 апреля сообщалось, что в июне этого года на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания), который будет проводиться уже в 77-й раз, британская компания McLaren представит трековый спортивный автомобиль Senna GTR.

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