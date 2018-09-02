Гости из будущего: шедевры итальянских автокутюрье

Если немцы создали автомобиль, то итальянцы сделали его по-настоящему красивым. Апеннинский полуостров стал родиной для одних из самых гениальных кузовных дизайнеров ХХ века. Портал iz.ru собрал самые громкие имена и грандиозные проекты, воплощенные в жизнь.

Автомобильный дизайнер века

Величайшим творцом культовых автомобилей ХХ века по праву можно назвать итальянца Джорджетто Джуджаро. Маэстро, который в начале августа отметил свой 80-летний юбилей, в начале своего творческого пути работал в таких легендарных кузовных ателье, как Bertone и Ghia, а позже основал собственную студию стиля — ItalDesign. Из-под его грифеля в разное время вышли «первый» Volkswagen Golf, Audi-80, Alfa Romeo Brera, BMW M1 и, конечно же, новый Bugatti Veyron.

Некоторые его суперкары из-за своей необычной внешности стали героями фильмов. Lotus Esprit снимался в одном из эпизодов бондианы в качестве автомобиля-подлодки, а DeLorean DMC-12 превратился в машину времени в американской киносаге «Назад в будущее».

Портфолио Джуджаро насчитывает почти сотню автомобилей, вошедших в серийное производство. В послужном списке дизайнера Daewoo Matiz, Daewoo Leganza, Chevrolet Aveo, Fiat Punto, Alfa Romeo 156 и 159, Alfa Romeo Giulia, SsangYong Rexton, Lexus GS, Ford Mustang, Renault 21 и 19, целая серия моделей брендов Lancia, Maserati и многих других. Кроме того, обладатель почетной премии «Автомобильный дизайнер века» придумал внушительное число уникальных концептов, которые и по сей день поражают своей гениальностью.

Джуджаро создавал настолько красивые машины, что они спасали некоторых владельцев автомобильных компаний от банкротства. Творческий путь итальянского зодчего длится более 60 лет, однако никто до сих пор не может разгадать его главный секрет — как создать шедевр, вне зависимости от размера машины и типа кузова.

Последней работой Джуджаро в честь собственного юбилея стал концепт седана GFG Sibylla. Разработанный совместно с китайскими партнерами электрокар был представлен мировому сообществу в конце февраля 2018 года. Главной особенностью «зеленого» автомобиля стал трехсекционный купол из особо прочного стекла, который заменил крышу.

Итальянский дизайн без пробелов

Спустя 13 лет непрерывной работы в качестве наемного работника Джуджаро приходит к пониманию того, что накопленного им за годы работы опыта и знаний хватит на создание собственной компании. Так в феврале 1968 года на рынке автомобильного дизайна появился новый и амбициозный игрок — кузовное ателье ItalDesign.

авто Bizzarrini Manta Фото: italdesign.it

Первым значительным проектом стал Bizzarrini Manta: 330-сильный двигатель V8 от Chevrolet, выкрашенный в ярко-бирюзовый цвет клиновидный кузов с двухсекционным лобовым стеклом и однообъемным трехместным салоном. Предполагалось, что в машине водитель должен сидеть ровно посередине, между двумя пассажирами. Уникальный концепт-кар был создан всего за 40 дней.

Казалось бы, повторить успех первого проекта ItalDesign будет сложно, однако Джуджаро совершает невозможное. В 1970-е кузовное ателье начинает тесно сотрудничать с Maserati. Мастер приложил руку к созданию таких знаковых «трезубцев», как Maserati Bora, Boomerang, Merak, Medici, Quattroporte.

авто Bizzarrini Manta Фото: Global Look Press/Josef Horazny/CTK

В 1980-х ItalDesign переключается на первый в Европе объединенный концерн, сплотивший три итальянских бренда Fiat, Alfa Romeo и Lancia со шведским автопроизводителем Saab. Итогом плодотворного сотрудничества становится целая плеяда автомобильных звезд: Lancia Delta, Fiat Panda, Lancia Orca, Prisma, Thema, Saab 9000, Fiat Croma.

Однако отдельного внимания заслуживает концепт Medusa, построенный в конце 1970-х. В его основу легла платформа Lancia Beta. Расположение и развесовка силовых агрегатов позволили создать самый аэродинамичный автомобиль в мире. Благодаря плавности форм и линий кузова ItalDesign смогли свести к минимуму коэффициент лобового сопротивления (обтекаемости кузова). В серийной версии Medusa он составлял 0,255 Сх, что сопоставимо с аэродинамическими показателями самых современных автомобилей. К примеру, у Lamborghini Diablo он составляет 0,31 Сх, а у Ferrari F12 Berlinetta — 0,3 Сх.

Джуджаро во главе ItalDesign успешно осваивал не только европейский, но также американский и азиатский рынки, работая как над перспективными концептами, так и над серийными авто. Благодаря стараниям итальянского ателье появились хрестоматийный концепт Lotus Etna, футуристичный Oldsmobile Incas с кабиной-монококом, задними дверьми «крылья чайки» и штурвалом вместо рулевого колеса, концепт-трио Aztec, Aspid и Asgard, Hyundai Sonata, различные поколения SEAT Ibiza, Fiat Punto, Lamborghini Gallardo, Chevrolet Lacetti, Daewoo Matiz, Corvette Moray, Suzuki SX4, Mini, Mini Countryman и множество других не менее знаковых и популярных среди автолюбителей машин.

Наиболее значимым автомобилем в линейке простых машин для среднестатистического обывателя стал Volkswagen Golf Mark I, или, как его обычно называли, «первый гольф». Модель с характерными жесткими, рубленными линиями клиновидного кузова выпускалась с 1974 по 1983 год, впервые повторив успех легендарного заднемоторного «Жука» VW Beetle (VW Kaefer). За почти десять лет существования автомобилей первого поколения VW Golf было выпущено около 7 млн экземпляров. Название модели было настолько простым и лаконичным, что весь сегмент компактных авто вскоре окрестили «гольф-классом».

Успех «гольфа» помог Джуджаро выстроить с Volkswagen надежные партнерские связи, а с владельцем концерна Фердинандом Пихтом даже завязать крепкую дружбу. В результате мир увидел такие автомобили, как VW Scirocco, VW Passat, Audi 80. Позднее, в 2010-м, Джуджаро продает 90% акций ItalDesign немецкому гиганту и становится фактически придворным ателье концерна VAG.

Сегодня итальянский бренд объединил в себе целый консорциум предприятий. В империю Джуджаро входят автомобильное кузовное ателье, бюро, специализирующиеся на индустриальном дизайне, сервисные и инжиниринговые компании и даже фирмы, оказывающие услуги по управлению проектами и в сфере IT.

На букву Z

Лавры самых узнаваемых суперкаров, доработанных в Италии, по праву принадлежат миланскому кузовному ателье Zagato. Отцом-основателем компании стал Уго Загато, который в 1919 году открыл Carrozzeria Ugo Zagato & Co. Дизайнер всегда строго следовал только двум принципам — минимум лишнего и максимум алюминия, и именно они помогли разработать неповторимый, индивидуальный стиль, присущий всем без исключения работам мастерской.

авто Aston Martin Vanquish Zagato Фото: Global Look Press

За почти столетнюю историю своего существования с Zagato сотрудничали крупнейшие автобренды мира — Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Ferrari, Aston Martin, BMW, Maserati, Porsche. Авторству этого ателье принадлежат множество легендарных, роскошных и очень известных моделей машин, как, например, Ferrari 250 GT (1956) Abarth 750 GT (1957), Aston Martin DB4 GT (1960), Alfa Romeo Giulia TZ2 (1963), Cadillac Nart (1970), Aston Martin V12 (2012), BMW Zagato Coupe (2012), Maserati Mostro (2015), серия Aston Martin Vanquish Zagato 2017 года и другие.

авто Abarth 750 GT Фото: Getty Images/John Keeble

Кстати, именно миниатюрный Abarth 750 GT стал для кузовного ателье одной из первых знаковых моделей. Данный шедевр Уго Загато стал обладателем престижной награды в сфере дизайна — Compasso d’Oro. Обтекаемое 3,5-метровое купе массой около 500 кг было построено на базе Fiat 600. Форсированный 70-сильный мотор, объем которого составлял всего 850 кубиков, разгонял игрушечный автомобиль до немалых 190 км/ч, благодаря чему Abarth 750 Zagato становился участником и победителем многочисленных гоночных серий.

Кузовное ателье Zagato в наши дни — это одна из самых крупных и известных компаний, занимающаяся промышленным дизайном в области автомобилестроения. Здесь проектируются и создаются эксклюзивные кузова для уже существующих моделей современных суперкаров.

Одним из них стал появившийся в 2007 году Spyker C12 Zagato. Суперкар стал венцом итало-голландской дизайнерской коллаборации. В нем удалось сохранить как классическую для Zagato форму крыши Double Bubble (в виде двух симметричных выпуклых поверхностей) и двери гильотинного типа (поднимаются вертикально вверх), так и авиационную стилистику Spyker в деталях: колесных дисках, изгибе передней части кузова, интерьере и отделке салона.

Кароцерия из Турина

Пионером в области промышленного дизайна автомобильных кузовов может по праву считаться Джанчинто Гиа, который в 1916 году основал в Турине автомастерскую Carrozzeria Ghia. Несложившаяся карьера автогонщика никогда не оставляла Гиа в покое, наверное, поэтому он наотрез отказывался работать с тяжеловесными серийными автомобилями, отдавая предпочтение быстрым и сверхлегким спорткарам.

Компании Ghia катастрофически не везло с руководством, после смерти ее основателя бизнес долгое время переходил из рук в руки, а вопросы успешности и узнаваемости бренда приходилось самостоятельно решать наемным сотрудникам — дизайнерам и инженерам. Однако, несмотря на все перипетии, в 1955 году состоялась премьера одного из самых знаковых автомобилей дизайнерского бюро Volkswagen Karmann Ghia.

Построенный на базе VW Beetle, но при этом спортивный VW Karmann Ghia стал самым популярным, импортируемым в Соединенные Штаты купе за всю историю концерна. В период с 1955 по 1974 год было произведено в общей сложности порядка полумиллиона экземпляров, сборка была налажена не только на европейских мощностях, но и в Бразилии. VW Karmann Ghia стал одним из коллаборационных автомобилей, отмеченных выдающимися промышленными дизайнерами ХХ века.

Другими известными работами кузовного ателье в разные годы становились Ghia Gilda I (1955), Jaguar XK140 (1956) и Ferrari 410 Superamerica (1956), Chrysler Diablo (1957), De Tomaso Mangusta (1969) и многие другие. Однако в следующее десятилетие слава компании меркнет, ателье вновь несколько раз перепродается, пока в 1973 году не будет куплено концерном Ford.

В конце 1980-х и начале 1990-х Ghia вновь становится законодателем мод, чутко улавливая тренды в области промышленного дизайна. В результате мир увидел Ford Fiesta Barchetta 1984 года, стиль New Edge и Ford Focus I. История Ghia завершилась в 2002 году, когда после многочисленных попыток реструктурировать убыточный бизнес кузовное ателье было закрыто.

Итальянские традиции для Ferrari

Другим старейшим кузовным ателье в мире является итальянская компания Pininfarina. Ее основал в Турине в 1930 году Джованни-Баттиста Фарина, превратив работу в дело всей жизни.

Из-за невысокого роста Баттиста прозвали Пинин, что в переводе с итальянского означает «коротышка». Позднее, в 1961-м, официальным указом президента Италии прозвище было соединено с фамилией, так что Джованни-Баттиста, как и его тюнинг-ателье, стал носить имя Пининфарина. Этого великого «коротышку» называют отцом итальянского автомобильного дизайна.

авто Pininfarina Cisitalia Фото: pininfarina.it

Одной из первых всемирно признанных работ Пининфарины стала модель Cisitalia 202, созданная итальянцем в 1947 году. Автомобиль с понтонным кузовом даже выставлялся в Музее современного искусства в Нью-Йорке как один из ярких примеров дизайна. Таких купешек было выпущено всего 170 экземпляров.

В 1951 году Пининфарина начинает сотрудничество с конюшней Энзо Феррари, амбициозным итальянцам на пару удавалось (и удается их потомкам по сей день) воплощать в жизнь самые смелые идеи. Одна из них материализовалась в виде купе Ferrari Dino Berlinetta Speciale. Модель, предназначенная для молодежи, по сравнению с другими спорткупе бренда обладала меньшей мощностью и стоила чуть дешевле.

Другой вехой в истории Pininfarina стал суперкар Ferrari Testarossa Pininfarina 1984 года с V12 под капотом со 180-градусным развалом цилиндров. Автомобиль дебютировал на Парижском автосалоне, где на него сразу обратили внимание. В 1985 году Testarossa собрала множество наград на международной автомобильной выставке в Лос-Анджелесе, главной из которых стала за «лучший дизайн года». Модель выпускалась 12 лет и, пережив два рестайлинга, стала примером того, что лучшее может быть врагом хорошего. Повторная попытка дизайнеров из Pininfarina доработать автомобиль привела к краху, улучшить имидж не смогли ни добавленная мощность, ни попытки вернуться к первоначальному дизайну.

Вершиной сотрудничества Pininfarina и Ferrari стала знаменитая Enzo. Именно эта модель считается самым быстрым серийным автомобилем Ferrari.

В дизайне Enzo скорость ощущается, даже когда машина припаркована на обочине. Линии кузова спорткара напоминают конгломерат болида «Формулы-1» и военного истребителя. Точно рассчитанная аэродинамика диффузоров и воздухозаборников создает колоссальную прижимную силу. В дополнение к этому — 660 лошадей, позаимствованная из «Формулы-1» секвентальная коробка передач и разгон до сотни за 3,65 секунды. Не за рулем ли такого автомобиля можно почувствовать себя по-настоящему счастливым?

Одной из самых последних работ ателье стал образчик самых передовых разработок и технологий в автомобилестроении — высокопроизводительный водородный трек-кар H2 Speed. Прототип автомобиля был представлен на Женевском автосалоне в 2016 году и стал обладателем престижной награды «Лучший концепт-кар года», а теперь Pininfarina готовится выпустить болид в мелкосерийное производство. В общей сложности итальянские мастера соберут дюжину Pininfarina H2 Speed.

Результатом сотрудничества швейцарской компании GreenGT и Pininfarina стал уникальный спорткар, который оснащен силовой установкой на водороде, состоящей из блока топливных элементов и четырех электромоторов. Топливо подается из специального баллона-резервуара, где газ находится под давлением в 700 бар. Совокупная мощность электромоторов составляет 653 л.с., разгон до сотни — 3,4 сек., максимальный предел скорости болида составляет около 300 км/ч, и всё это при нулевом выбросе СО2 в атмосферу.

Вечный конкурент

В мире автомобилей существуют особенные тандемы автопроизводителей и дизайнеров. Одним из ярких примеров такого рода стало партнерство Bertone с Lamborghini.

авто Bertone Fiat Barchetta Фото: facebook.com/bertonedesign

История Bertone начинается в 1912 году, однако первые серьезные контракты дизайнерскому бюро удается заключить лишь в 1930-х. Настоящий успех и популярность находят компанию только во второй половине ХХ века, когда в Bertone устраивается автомобильный дизайнер и конструктор Франко Скальоне. Как и многие итальянцы, Скальоне был помешан на авиации и спорткарах, а потому уделял особое внимание аэродинамическим характеристикам своих кузовов.

Футуристические идеи архитектора в полной мере воплотились в концептах Bertone — Berlinetta Aerodinamica Tecnica (B.A.T.), появившихся на свет в середине 1950-х. Стиль и формы кузовов этой серии, больше напоминающих военные истребители, насквозь пронизаны чувством полета на высокой скорости. Кстати, коэффициент лобового сопротивления у этих концептов составлял всего 0,18 Сх, что до сих пор не смог продемонстрировать ни один из современных автопроизводителей.

За долгие годы существования кузовного ателье были разработаны и созданы сотни различных моделей автомобилей Alfa Romeo, Fiat, Lancia. Наиболее удачными становились классические кузова и формы вроде Alfa Romeo Guiletta Spider 1955 года.

В 1965-м Скальоне сменил Марчелло Гандини, и спустя год в Bertone рождается настоящий шедевр — Lamborghini Miura, которая открыла для кузовного ателье двери в мир высоких скоростей и очень дорогих заказов. Новая работа кузовного ателье одномоментно изменила мировое представление о том, как должен выглядеть современный дизайн автомобиля. Хищный и агрессивный внешний вид спортивного авто вкупе с совершенством форм, динамичностью и пластикой не оставили никого равнодушным.

Спустя пять лет, в 1971-м, Lamborghini и Bertone создают второй шедевр — Lamborghini Countach. В этом автомобиле современники не нашли ничего того, что было для них привычно. Дизайнеры из кузовного ателье Bertone своим автомобилем сломали все без исключения шаблоны и представления. Здесь нет скругленных форм, нет плавных линий, только многочисленные углы, трапециевидные плоскости, прямые линии, которые, соединяясь, образуют очень низкий и широкий, буквально расплюснутый, кузов.

A Bertone Design🇮🇹 Публикация от Lamborghini Countach (@lamborghini.countach.page) 22 Фев 2018 в 4:26 PST

В этой модели Lamborghini впервые применила ставшие впоследствии визитной карточкой бренда двери гильотинного типа («двери-ножницы»). Чтобы сесть в машину или выйти из нее, нужно было потянуть дверь за ручку и оттолкнуть вперед. Lamborghini Countach перелистнула страницу истории автомобильного дизайна всего мира. Новая работа Гандини смогла буквально за считаные дни стать трендсеттером на десятилетия вперед.

What a Lambo Lineup 🎨 Публикация от Lamborghini Countach (@lamborghini.countach.page) 5 Ноя 2017 в 4:56 PST

В 1980-е Bertone находится на пике славы, наконец-то выбившись в лидеры отрасли. Этому способствует модернизация производства, которую организовал сын основателя кузовного ателье Нуччо Бертоне, а также внедрение собственной технологической разработки компании — программы полного цикла Design Machine, превратившей Bertone в своего рода небольшой конвейер автодизайна. Впрочем, погоня за количеством сыграла злую шутку с ателье: в 2000-х его покупает Fiat и перепрофилирует под производство нишевых автомобилей.